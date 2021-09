WindTre e Iliad si sfidano periodicamente a colpi di offerte che hanno l’intento di sottrarre clienti al rispettivo rivale. Il low cost francese deve ancora far fronte al successo riscosso dall’incredibile tariffa operator attack lanciata da WindTre che, a meno di 8,00 euro al mese, propone fino a 101 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre GO: fino a 101 GB di traffico dati a meno di 8,00 euro al mese!

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è l’offerta che prevede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e che permette di ricevere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

Ad avere la possibilità di attivare l’offerta sono tutti i nuovi clienti WindTre che procedono con il trasferimento del numero da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Nel caso in cui il proprio gestore non sia presente tra questi sarà comunque possibile consultare il sito ufficiale, indicarlo, e scoprire le offerte attualmente proposte da WindTre. Recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore, inoltre, si avrà modo di conoscere tutti i dettagli riguardanti le offerte e le modalità di attivazione.

In questo caso, l’acquisto della nuova SIM potrà essere effettuato direttamente online, sostenendo una spesa di 1,00 euro.