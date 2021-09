WindTre DI PIÙ Unlimited 5G è la nuova offerta con Giga illimitati per tutti i nuovi clienti. Acquistando una nuova SIM è possibile ottenerla e sfruttare ogni mese gli incredibili contenuti previsti. Non sarà necessario trasferire il numero da operatori specifici per poterne richiedere l’attivazione poiché rivolta indistintamente a tutti i nuovi clienti WindTre. Al momento dell’attivazione sarà dunque possibile mantenere invariato il proprio recapito, e quindi procedere soltanto con la portabilità dal precedente operatore; o richiedere una nuova linea.

Wind Tre DI PIÙ Unlimited 5G: costo e contenuti della tariffa!

Il costo dell’offerta WindTre DI PIÙ Unlimited 5G è di 29,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La spesa include i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga di traffico dati illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

200 minuti verso l’Estero

In più, WindTre mette a disposizione dei suoi clienti i seguenti servizi utili:

Call center senza attesa tramite il numero 159

servizio di segreteria telefonica, da ascoltare contattando gratuitamente il 4200

servizio di navigazione hotspot

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

L‘app ufficiale WindTre può essere scaricata gratuitamente su tutti i dispositivi. La piattaforma propone funzionalità utili al fine di gestire la propria linea senza correre rischi e in qualsiasi momento. È possibile, infatti, conoscere i consumi effettuati, ricaricare la SIM, personalizzare la tariffa attivata sulla propria linea e richiedere assistenza.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata tramite modalità differenti. Gli interessati possono recarsi in uno dei negozi del gestore o accedere al sito ufficiale. Optando per l’attivazione online, inoltre, si ha l’opportunità di completare l’acquisto e ricevere la SIM a casa; o di effettuare l’ordine e ritirarla presso uno dei punti vendita.