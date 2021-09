WindTre è sempre più presente nel campo delle offerte per la telefonia mobile. Il gestore arancione vuole offrire a tutti i suoi abbonati una serie di tariffe alternative ad Iliad ed alle sue rinominate operazioni low cost. Nel corso di questo mese di Settembre, i clienti che attiveranno una SIM con WindTre potranno scegliere la Go Unlimited Star+ come loro ricaricabile di riferimento.

WindTre sfida Iliad: questa la migliore tariffa con Giga no limits

La tariffa WindTre Go Unlimited Star+ è una promozione che concilia costi da ribasso con soglie di consumo molto elevate. Di base, gli utenti avranno la possibilità di attivare una ricaricabile con costo inferiore rispetto ad Iliad

Nel dettaglio, il pacchetto della Go Unlimited Star+ comprende Giga illimitati per la connessione di rete 4G con la presenza di minuti senza limiti verso tutti per le telefonate e SMS da inviare a chiunque sul suolo nazionale. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

Gli utenti di WindTre che decideranno di attivare questa promozione avranno un vantaggio esclusivo. Il gestore infatti prevede un costo bloccato nel primo semestre. Nei primi sei mesi di abbonamento, quindi, non potranno essere modificati né il prezzo per il rinnovo mensile né le soglie di consumo.

Gli abbonati futuri di WindTre che sono interessati a questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Fondamentale è inoltre l’operazione di portabilità del proprio numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.