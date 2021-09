Come anticipato da precedenti voci di corridoio, PayPal ha annunciato lo scorso 21 settembre 2021 la sua nuova app per la gestione dei pagamenti digitali quotidiani, supportata da un’intelligenza artificiale avanzata e dal machine learning per fornire un’esperienza personalizzata per ogni utente.

La nuova app offre ai clienti PayPal un’unica soluzione per inviare e ricevere denaro ad amici, familiari e aziende, pagare con i QR code e sostenere cause e associazioni di beneficenza. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

PayPal ha lanciato un’applicazione rinnovata

La nuova app PayPal mette a disposizione una nuova dashboard personalizzabile che offre una visione personalizzata del conto e dei servizi che già si utilizzano e che permette di scoprire nuove funzionalità all’interno dell’app, come la possibilità di intraprendere azioni rapide e visualizzare i promemoria. L’hub dei pagamenti include funzioni di invio e ricezione di denaro, trasferimenti internazionali e donazioni a organizzazioni no-profit, mentre la nuova sezione Wallet permette di gestire gli strumenti di pagamento in un’unica soluzione e di rivedere i pagamenti recenti e l’attività del conto.

La funzione di messaggistica privata integrata nell’app PayPal permetterà a due utenti di comunicare dopo aver effettuato un trasferimento di denaro, per confermare la ricezione, inviare una nota di ringraziamento, confermare i dettagli della transazione o altro. La messaggistica sarà implementata nell’app PayPal a livello internazionale nelle prossime settimane, mentre nei prossimi mesi la disponibilità del PayPal Generosity Network si espanderà a mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti, a partire dal Regno Unito e dalla Germania.

Il Generosity Network fornisce ai clienti di PayPal un modo per connettersi direttamente con milioni di persone che possono aiutarli a raccogliere fondi a favore di una causa di beneficienza all’interno della nuova app PayPal che verrà lanciata a partire dallo scorso 21 settembre 2021.