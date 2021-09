Il nuovo flagship assoluto di Samsung sarà il Galaxy S22 Ultra. Il device sarà presentato il prossimo anno da parte del produttore coreano ma stanno iniziando ad emergere le prime indiscrezioni in merito.

Infatti, Samsung dovrebbe lanciare la nuova famiglia nei primi mesi del 2022 ma, alcuni insider hanno svelato le principali caratteristiche tecniche dello smartphone top di gamma. Con molti mesi di anticipo sul lancio ufficiale, scopriamo quali saranno le feature più rilevanti del device.

Il Galaxy S22 Ultra sarà caratterizzato da un hardware più spinto rispetto alla versione base e alla variante Plus. Ci aspettiamo un display più grande rispetto ai due modelli citati in precedenza che invece avranno un pannello da circa 6 pollici. Questa diagonale è una delle più piccole realizzate da Samsung negli ultimi anni.

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà uno smartphone top di gamma caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto livello

Come da tradizione Samsung, il flagship del prossimo anno potrà contare anche sul doppio System-on-Chip a seconda del mercato di riferimento. Per la versione internazionale del device ci aspettiamo il debutto del SoC Exynos 2200 di nuova concezione. La versione americana del device invece sfrutterà il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 898.

Entrambi i SoC saranno basati su una architettura a 4nm che garantirà un incremento di prestazioni con un ridotto consumo energetico. Il Galaxy S22 è già apparso su Geekbench ma esclusivamente per test in quanto il SoC ha girato in versione depotenziata.

Il device potrà contare anche su una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W. Ci saranno novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico dove Samsung introdurrà un nuovo sensore da 200MP. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.