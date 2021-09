Nonostante il debutto della famiglia Galaxy S22 sia previsto per il 2022, stanno emergendo tantissime indiscrezioni sui nuovi flagship Samsung. Il produttore Sud-Coreano sta ultimando la realizzazione dei device e gli insider hanno svelato le specifiche tecniche per tutti i device che comporranno la serie.

Nel corso dei primi mesi del prossimo anno, ci aspettiamo il debutto di Galaxy S22 affiancato dalle varianti Plus e Ultra. Come ormai da tradizione Samsung, i tre modelli avranno un design simile tra i vari modelli ma le caratteristiche tecniche varieranno leggermente.

Entrando più nello specifico, tra il Galaxy S22 e la versione Plus non ci saranno differenze sostanziali in termini di design ma ci sarà un miglioramento del comparto fotocamera. I due device saranno caratterizzati da un display da 6.06 pollici.

Iniziano ad emergere i primi dettagli sulla nuova famiglia Galaxy S22 che rappresenterà la serie di device top di gamma di Samsung

Si tratta di una scelta particolare da parte del produttore che ha optato per una diagonale più contenuta rispetto al recente passato. Stando alle prime dichiarazioni degli insider, il device sarà uno dei più piccoli mai realizzati da Samsung.

Il Galaxy S22 e la versione Plus avranno come ottica principale il sensore ISOCELL GN5 da 50MP realizzato internamente dal produttore coreano. Le ottiche potranno contare su novità tecniche di rilievo per migliorare le fotografie in tutte le condizioni di scatto.

I processori, come al solito, saranno due, Exynos 2200 per il mercato domestico ed internazionale mentre il Qualcomm Snapdragon 898 per quello americano. La batteria del Galaxy S22 sarà da 3700mAh mentre per la variante Plus salirà a 4500mAh. Non resta che attendere maggiori dettagli che emergeranno a breve.