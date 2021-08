Huawei sta lavorando per ideare una nuova generazione di smartphone. Il produttore si sta concentrando sulla realizzazione di possibile device dotati di display flessibili. In particolare, un nuovo brevetto mostra un possibile Mate caratterizzato da un display arrotolabile.

Nelle scorse settimane era emersa l’indiscrezione che Huawei stessa lavorando su un device dotato di un display avvolgibile. Il possibile nome del dispositivo era Mate X Rollable e sembrava un progetto futuristico.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni, è arrivata una conferma che il brand effettivamente sta pensando a questa tipologia di device. Il brevetto in questione mostra un dispositivo dotato di un display che copre la superficie frontale, il bordo e parte del posteriore. Inoltre, con un semplice comando, il display si estende trasformando lo smartphone in un tablet.

Huawei sta sviluppando il Mate X Rollable

I ragazzi di LetsGoDigitalhanno provato ad immaginare le possibili forme reali di questo Huawei Mate X Rollable. Partendo dai disegni presenti sul brevetto, hanno realizzato dei render 3D che mostrano il device sotto tutti i punti di vista.

Nel filmato si può anche ammirare il funzionamento del meccanismo di apertura che trasforma lo smartphone in un tablet. Il display arrotolabile si estende sul lato destro in tutta la sua lunghezza.

Huawei ha ipotizzato che gli utenti potranno utilizzare il device in tre modalità diverse. In modalità normale, si potrà usare come uno smartphone tradizionale con il display che copre tutta la superficie frontale. Inoltre, si potrà usare la sezione posteriore del pannello, avendo accesso anche alla tripla fotocamera. Infine, la terza modalità sarà quella tablet con la massima estensione possibile per il display flessibile.

Purtroppo, al momento il device è esclusivamente un brevetto e nulla di più. Huawei potrebbe farlo diventare realtà nel corso dei prossimi anni, ma non c’è alcuna certezza.