Con l’avvicinarsi di Settembre, si avvicina anche il debutto della nuova famiglia iPhone 13. Sebbene Apple al momento non abbia ancora confermato una data ufficiale, le indiscrezioni si stanno susseguendo in maniera molto intensa.

Nonostante a Cupertino stiano cercando di limitare in tutti i modi le fughe di notizie, sembra che l’azienda soffra ancora di questo problema. Gli insider pubblicano informazioni segrete, creando parecchi grattacapi ad Apple.

Stando alle ultime informazioni emerse, Apple potrebbe tenere la conferenza di lancio dei device il prossimo 14 settembre e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le novità che introdurranno.

Apple si sta preparando al debutto della nuova famiglia iPhone 13

Yes, this would mean event on Tuesday, September 14th. — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021

In precedenza, la possibile data di lancio era stata fissata per il 17 settembre dagli insider. Altre indiscrezioni invece avevano indicato il 24 settembre come ulteriore possibile data di presentazione.

In attesa di poter scoprire la vera data del keynote, il leaker Jon Prosser ha rivelato alcuni dettagli sulla confezione di vendita di iPhone 13. Considerando che si parla già degli aspetti finali del packaging, possiamo sostenere che la presentazione sia ormai imminente.

Secondo Jon Prosser, Apple inizierà ad inviare gli inviti per la stampa circa una settimana prima dell’evento. Inoltre, il leaker ha provato a unire i vari puntini per tracciare il piano completo di Cupertino.

Se il keynote di lancio sarà fissato per il 14 settembre, possiamo aspettarci che i pre-ordini saranno aperti a partire dal 17 settembre. Infine, a partire dal 24 settembre partiranno le vendite vere e propri per tutti gli interessati al nuova famiglia di flagship.