Tudum: nasce il primo evento globale di Netflix che unisce il mondo e spoilera le novità

“Tudum? Ma di cosa stanno parlando?!”, vi chiederete. E noi vi rispondiamo subito. Tale parola, anche se non sembrerebbe, ha un senso. Questa altro non è che l’onomatopea del suono che apre ogni film, documentario e serie tv disponibile sulla piattaforma Netflix. Se ci fate caso, non abbiamo bisogno di pensare, che subito la nostra mente ci riporta al colosso californiano. Insomma, l’ennesima trovata geniale di Reed Hastings e Marc Randolph.

Per la ragione sopra spiegata, Netflix ha scelto di rappresentare il primo evento globale del colosso dello streaming con la parola Tudum. Questo si terrà il prossimo 25 settembre 2021 e riunirà gli attori e gli spettatori di tutto il mondo in un “palco virtuale”. L’obiettivo? Presentare le novità della prossima stagione, offrendo materiale inedito e commenti esclusivi, ma anche attirare l’attenzione con informazioni sui contenuti già noti e più attesi.

Tudum: a che ora ci sarà l’evento e quali sono i titoli

L’evento è gratuito e sarà messo a disposizione sui vari canali Youtube di Netflix, compreso quello italiano. Lo troveremo inoltre sui social network, in particolare su Twitter e Twitch. In quest’ultimo caso, si potrà effettuare un co-streaming, ovvero trasmettere sul proprio canale la diretta e commentarla. Il tutto avverrà alle 14:00, con alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a contenuti anime, disponibili su canali specifici come Netflix Anime. Dalle 18:00, avrà inizio lo spettacolo.

Si affronteranno i titoli: