Iliad dopo aver consolidato nel corso di questi anni una posizione di leadership nel campo della telefonia mobile, guarda oltre e cerca di imporsi anche nel settore determinante della telefonia fissa. Il provider francese vuole esportare il suo modello commerciale anche per le comunicazioni domestiche degli italiani.

Iliad ha siglato una doppia partnership: vicina la Fibra ottica

Nel corso del futuro prossimo, Iliad ha intenzione di garantire le prime offerte per la Fibra Ottica a tutti i suoi clienti. Come riportato da analisti ed addetti ai lavori, anche per la Fibra ottica la compagnia francese dovrebbe lanciare una serie di promozioni all inclusive che garantiranno a tutti i clienti i prezzi più bassi del mercato.

In estate importanti sviluppi si sono registrati sotto questo punto di vista. Iliad, infatti, ha messo a punto una doppia partnership operativa, con Open Fiber e con FiberCop. L’accordo con Open Fiber era già consolidato da alcune settimane, mentre l’accordo con la società che fa capo a TIM darà un ulteriore slancio per la presenza della Fibra ottica in Italia.

Il gestore francese, sempre da alcune settimane, può inoltre contare sull’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Con l’ok del Ministero, Iliad è formalmente autorizzata ad operare anche nel settore della telefonia fissa.

Un fronte ora caldo è quello relativo alle possibili tempistiche. Oramai da escludere novità in arrivo entro la fine dell’estate, l’attenzione degli utenti di Iliad si sposta nei mesi a venire. Possibili prospettive per novità già tra l’autunno e la fine dell’anno.