Finalmente ci siamo! Sky entra nel mondo della connettività e lancia Sky WiFi, il servizio ultra-broadband con il quale l’azienda intende offrire una connessione in fibra super performante da accompagnare, eventualmente, al pacchetto contenuti di alta qualità che da sempre distingue il suo operato.

Sky WiFi poggia su di un’infrastruttura interamente in fibra. La rete, denominata Ultra Network, riesce a garantire velocità altissime e stabilità e funziona per mezzo di apparati intelligenti, che adattano le capacità di banda in base alle diverse esigenze di traffico che vengono generate durante il giorno, così da garantire un servizio che sia sempre efficiente ed un’esperienza sempre fluida.

Al momento del lancio, Sky WiFi è disponibile in anteprima per i già clienti Sky nelle 26 città già coperte dall’infrastruttura Fiber-to-the-Home di OpenFiber (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia), ed arriverà entro il termine dell’estate in altre novantaquattro città. Nello specifico, entro l’estate il servizio sarà disponibile per le seguenti città:

Acerra, Agrigento, Alessandria, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foggia, Forlì, Gela, Grosseto, Grugliasco, Imola, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Molfetta, Moncalieri, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, , Parma, Pero, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma (5 quartieri, Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina, Torrino), Rozzano, Salerno, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Venaria Reale, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.

Sky WiFi Hub, Pods e App

La connettività in casa è garantita dallo Sky WiFi Hub, un dispositivo intelligente dotato di un algoritmo avanzato, in grado di apprendere, nel tempo, le abitudini di Rete della famiglia fino ad adattarne le capacità di banda, così da poter contare sempre su di un’esperienza veloce, stabile ed ottimizzata in tutta l’abitazione. A tal proposito, se si dispone di un’abitazione di grandi dimensioni, Sky ha pensato al WiFi Pod, un dispositivo plug&play che, una volta inserito all’interno di una presa elettrica, estende il segnale della Rete, in modo che questa possa raggiungere anche gli angoli più lontani.

E non solo, l’intera esperienza utente può essere gestita e controllata dall’app Sky WiFi: qui è possibile, per esempio, creare un profilo utente per ciascun membro della famiglia, attivare i controlli parentali, pianificare l’orario di disattivazione temporanea del servizio, così da vivere un momento in famiglia libero dalle distrazioni che possono essere provocate dal disporre di una connessione Internet, o programmare l’orario di spegnimento del dispositivo.

Sky WiFi, ecco le offerte!

Prima di passare alle offerte, chiariamo alcuni punti che potrebbero essere di interesse. Anzitutto, In quelle zone non coperte dall’infrastruttura OpenFiber, Sky garantirà il proprio servizio per mezzo di un accordo con Fastweb. In secondo luogo, Sky non ha previsto per il momento dei pacchetti all-inclusive con Internet e Contenuti, ma è possibile associare al pacchetto Internet il pacchetto Contenuti. Bundle inclusivi arriveranno però in futuro, con delle offerte particolarmente allettanti per i nuovi clienti.

Ora, Sky WiFi offre tre diverse soluzioni, tutte presentano un prezzo di listino chiaro, senza vincoli né costi nascosti. La prima offerta è Sky WiFi Smart, che offre connessione in fibra, Sky WiFi Hub e Sky WiFi App ad un prezzo di 29,90 euro al mese con un costo di attivazione pari a 49 euro.

La seconda offerta è Sky WiFi Ultra, che aggiunge due Sky WiFi Pods ad un prezzo di 32,90 euro al mese. In questo caso, l’attivazione del servizio costerà 99 euro. Infine, l’offerta Ultra Plus. Questa aggiunge a tutto quel che abbiamo elencato finora anche chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, ad un prezzo di 37,90 euro al mese. Anche in questo caso i costi di attivazione sono di 99 euro.

Come anticipato, Sky WiFi è adesso disponibile in anteprima per i già clienti Sky, ma in super offerta. I primi tre mesi del servizio, infatti, sono gratuiti e il costo dell’attivazione dell’offerta Smart è azzerato. Chi attiverà le offerte Ultra e Ultra Plus, invece, beneficerà di uno sconto di 50 euro.