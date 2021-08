Monete rare: ecco una vecchia 500 lire che potrebbe cambiarvi la vita

A poco meno di un anno dall'arrivo dell'Euro, la moneta unica che oggi ci distingue come Paese membro dell'Unione Europea, sono state coniate alcune monete rare commemorative in lire. Scoprirle insieme e verificarne il valore può essere un modo per decidere se investire sul mondo della numismatica. Tra le monete rare da collezione spunta infatti una vecchia bimetallica da 500 lire che in futuro potrebbe cambiarvi la vita. Ecco tutti i dettagli.