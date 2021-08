Il mondo della numismatica è capace di sorprendere, non si finisce mai di imparare. Infatti, non sempre sono solo le monete antiche a essere rare o da collezione. Ecco un esempio che potrebbe regalarvi qualche soldo in più. Siete soliti osservare le monete prima di utilizzarle per acquistare qualcosa? Fate molto bene, è una buona abitudine. Se tra le mani ti capita questa 2 Euro, non usarla in nessun caso. Il suo valore non è esagerato, ma può restituire qualche soddisfazione.

Monete rare: scopriamo la 2 Euro San Marino di Dürer

Tra le molteplici caratteristiche, e non sono poi così tante, che rendono semplici monete in pezzi da collezione c’è anche la moneta commemorativa. Si tratta di uno speciale conio prodotto per celebrare una data importante o l’anniversario della nascita di una persona nota o particolarmente caratteristica per quel Paese.

È questo il caso della moneta di cui vi parleremo in questo articolo. Fa parte delle monete da collezione commemorative e se ancora non ha raggiunto una quotazione da far impazzire, può rivelarsi una sicura fonte di investimento per il futuro.

Stiamo parlando della 2 Euro San Marino Dürer, realizzata proprio per celebrare i 550 anni dalla nascita dell’omonimo artista, massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale. Sul dritto della moneta è rappresentata una sua famosa opera e sul rovescio la classica immagine che caratterizza le 2 Euro.

Il valore oggi supera quello nominale anche per la sua rarità. Infatti, di queste monete ne sono state coniate solo 54mila esemplari. Ecco perché il prezzo, se oggi parliamo di 47,99 euro scontati sul sito specializzato in numismatica MyNumi, crescerà quasi sicuramente.

Insomma, pensare di investire in monete rare da collezione, può davvero essere una scelta vincente che, in un futuro nemmeno troppo lontano, regalerà piacevoli soddisfazioni di rendita. Sempre che non siate incalliti appassionati di monete. Caso contrario, sarà meglio acquistare questa 2 Euro per aggiudicarsela inserendola nella propria collezione personale.