Sembra che Realme stia lavorando per presentare a breve un nuovo laptop denominato Book Slim. Il PC di nuova generazione realizzato dal produttore sarà caratterizzato da un design estremamente sottile e soprattutto da un peso molto contenuto.

Le indiscrezioni a riguardo sono state lanciate da Yogesh, noto leaker di settore sempre molto ben informato. Lo stesso leaker ha anche fornito le prime specifiche tecniche del presunto Realme Book Slim.

Il laptop sarà caratterizzato da un display da 14 pollici con una risoluzione da 2K pari a 2160×1440 pixel. Inoltre, il pannello raggiungerà una luminosità massima di 300 nits. Realme sta lavorando per rendere lo schermo di facile lettura per i propri utenti e quindi sta cercando di ottenere varie certificazioni che attestano le scarse emissioni di luce blu.

Realme Book Slim si preannuncia un laptop estremamente versatile

Realme Book Slim sarà un device pensato per lo smart working, quindi adatto da essere utilizzato in mobilità. Per questo sarà presente un triplo microfono per gestire la voce e ridurre i rumori ambientali. Il sistema audio invece sarà affidato a due speaker realizzati da Harmon Kardon.

Per quanto riguarda il processore, ci aspettiamo la presenza di un Intel Core i5 con Grafica Xe. Il sistema potrà contare su 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Non macherà una batteria da 54Wh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Il laptop non peserà più di 1.3kg e il design super sottile lo renderà perfetto da portare sempre in giro. La dotazione hardware sarà conclusa da un lettore di impronte digitali, 1 porta USB 3.2 e due USB-C 3.1 oltre che dal jack da 3.5mm.

Si tratta di dettagli molto completi che permettono di scoprire in anteprima il nuovo laptop del produttore. Considerando la quantità di informazioni disponibili, possiamo aspettarci che il debutto del Realme Book Slim possa avvenire a breve. Il prezzo di lancio in India sembra essere fissato a circa 740 dollari ma non ci sono ancora dettagli sul prezzo internazionale.