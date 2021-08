Mancano ormai poche ore al debutto di Galaxy Z Fold3, il nuovo smartphone pieghevole realizzato da Samsung. Il device sarà lanciato il prossimo 11 agosto durante l’evento Galaxy Unpacked al fianco dell’altro foldable Galaxy Z Flip3.

In attesa di scoprire tutti i dettagli ufficiali del device, dobbiamo accontentarci delle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore. Grazie al noto leaker Snoopy possiamo scoprire da cosa sarà composto il bonus riservato agli utenti che effettueranno il pre-ordine del device.

Samsung premierà gli utenti che acquisteranno il Galaxy Z Fold3 subito dopo la presentazione ufficiale. Il device pieghevole sarà accompagnato da un case pensato per assecondare l’apertura a libro, un caricabatterie a 25W e soprattutto la S Pen.

This is the "Note Pack" you get when pre-ordering the Z Fold3. Case + Pen and the 25W Charger. It's worth 89€ (says Samsung). #SamsungEvent pic.twitter.com/3mijlkzq4Q

