Truffe a BNL, Intesa e UniCredit: arriva il phishing, ecco come funziona

Uno dei problemi che da sempre affigge le banche è quello che riguarda le truffe. Anche se i sistemi di sicurezza sono arrivati ormai ai massimi storici, ci sono diverse problematiche che non si riescono ad estinguere.

Soprattutto gli istituti bancari più famosi vengono spesso presi di mira grazie ai soliti tentativi di phishing che arrivano sotto forma di messaggi che fingono proprio di arrivare da parte delle varie BNL, Intesa, UniCredit ecc. Durante gli ultimi giorni infatti si sarebbe diffuso un messaggio a proprio nome dell’ultima banca citata, il quale starebbe facendo girare la testa ai clienti.

UniCredit e banche: la truffa arriva tramite e-mail e colpisce tutti

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT