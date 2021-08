WhatsApp: tutti i nuovi aggiornamenti previsti entro fine 2021

WhatsApp prevede una seconda parte dell’anno ad alto coefficiente di stupore. Gli utenti infatti nonostante abbiano accolto a braccia aperte gli ultimi aggiornamenti che hanno reso l’applicazione ancora più interessante, devono sapere che ci sarà dell’altro prossimamente.

WhatsApp infatti ha sempre fondato il suo successo sul rinnovamento continuo, con una certa costanza nel rilasciare i nuovi update. La nota applicazione quindi è pronta a far vedere qualcosa in più rispetto a quanto già arrivato negli ultimi tempi. Ricordiamo infatti che il colosso colorato di verde ha introdotto un nuovo aggiornamento riguardante le note vocali e la possibilità di velocizzare fino al doppio della velocità di riproduzione. Si sta parlando però insistentemente di alcuni programmi per il futuro che erano stati richiesti a gran voce anche in passato dagli utenti.

WhatsApp: questi sono i prossimi aggiornamenti che dovrebbero arrivare in futuro

Le ultime indiscrezioni hanno tracciato una curva raffigurante un sorriso sul volto degli utenti WhatsApp. Si parla infatti di nuove notizie trapelate sul web che anticiperebbero dei nuovi aggiornamenti per il futuro prossimo.

WhatsApp avrebbe in programma di introdurre alcune novità molto richiesto in passato, come ad esempio la possibilità di avere un solo account su quattro dispositivi in contemporanea. Tutto ciò permetterà quindi di evitare di disconnettersi dal proprio dispositivo primario.

Un altro aggiornamento molto importante che tutti richiedono vista la grande comodità notata ad esempio su Telegram, è quello delle conversazioni. Si tratta dell’opportunità di non dover effettuare un backup periodicamente ma di tenere le proprie conversazioni sempre salvate. In poche parole quando entrerete su WhatsApp su un altro dispositivo, ritroverete le stesse conversazioni proprio come accade con Telegram.