WhatsApp: gli aggiornamenti in programma per un futuro al top

L’obiettivo di WhatsApp è quello di offrire al suo pubblico, che conta ormai più di 2 miliardi di persone attive ogni mese, sempre il meglio. Ogni anno infatti arrivano tantissimi aggiornamenti, i quali hanno lo scopo di andare a puntellare le funzionalità già esistenti, magari aggiungendone delle altre.

Allo stesso tempo stiamo parlando di una piattaforma che nutre anche una folta concorrenza, la quale si sta dimostrando più che capace in questi ultimi tempi. A tal proposito WhatsApp è venuta fuori con nuovi aggiornamenti proprio ultimamente, i quali hanno stupito il pubblico. La leadership viene quindi consolidata periodicamente, con nuove aggiunte degne di nota come ad esempio la possibilità di velocizzare i messaggi vocali. Questo però è solo uno degli aggiornamenti che fanno parte del processo di rinnovamento di WhatsApp, il quale avrà luogo prossimamente.

WhatsApp: in arrivo nuovi aggiornamenti che stravolgeranno completamente la piattaforma

Secondo le ultime informazioni trapelate sul web, WhatsApp avrebbe in programma alcuni aggiornamenti davvero incredibili per il futuro. Il primo in assoluto, quello già in fase di testa nella versione beta dell’applicazione, comporterà la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea. Gli utenti potranno dunque utilizzare il proprio profilo su quattro dispositivi senza doversi disconnettere da quello principale.

Per il futuro poi sembra essere in cantiere anche l’aggiornamento che permetterà di avere le chat sempre con sé. Non bisognerà quindi effettuare backup di continuo, cosa molto fastidiosa per la maggior parte degli utenti. Basterà quindi portare il proprio account su un altro dispositivo per trasportare anche le conversazioni.