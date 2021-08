Elon Musk ha annunciato ufficialmente che il prossimo 19 agosto si terrà il Tesla AI Day. L’evento sarà dedicato al lavoro svolto dal produttore californiano sullo sviluppo del software e dell’hardware collegato all’Intelligenza Artificiale.

La conferma arriva direttamente da Elon Musk, CEO dell’azienda, che ha comunicato il giorno tramite un messaggio su Twitter. Come ormai accade da qualche anno, Tesla tiene eventi per mostrare al mondo le nuove tecnologie sviluppate internamente.

Durante questi keynote è lo stesso Elon Musk che sale sul palco e offre un assaggio delle novità che faranno il proprio debutto sulle vetture del gruppo non appena pronte. Ne sono un esempio i Tesla Autonomy Day del 2019 e i Battery Day dello scorso anno.

Elon Musk ha confermato quando si terrà il nuovo evento di Tesla dedicato all’Intelligenza Artificiale

Tesla AI Day August 19th — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2021

Per chi si aspetta il debutto di nuovi modelli, purtroppo questo non è l’evento giusto. Infatti, questa tipologia di keynote difficilmente hanno come protagonisti veicoli inediti. L’evento è pensato piuttosto per mostrare nuove tecnologie che permettono di migliorare la guidabilità del veicoli o i sistemi di bordo.

In precedenza, Elon Musk aveva annunciato che l’evento aveva anche uno scopo secondario. Mostrare i progressi effettuati nel campo dell’Intelligenza Artificiale, e le possibili applicazioni alla Guida Autonoma, aveva il preciso scopo di reclutare nuovi talenti.

Il magnate infatti è sempre alla ricerca di persone interessate a lavorare per Tesla. Il CEO del Brand automotive ha ribadito il concetto confermando che l’azienda sta cercando i migliori talenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo è quello di integrare al meglio i vari campi tecnologici come machine learning, computer vision e reti neurali per migliorare la Guida Autonoma. L’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo cruciale in tutto questo e TEsla vuole i migliori specialisti per continuare lo sviluppo delle proprie tecnologie.