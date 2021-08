Durante le prossime settimane, Xiaomi potrebbe lanciare il nuovo Mi MIX 4. Il nuovo device del produttore cinese si preannuncia rivoluzionario e dotato di tecnologie inedite per il brand.

Nonostante il Mi MIX 4 sia ancora avvolto dal mistero, alcune indiscrezioni hanno permesso di scoprire qualche dettaglio sul dispositivo. Lo smartphone sarà un vero e proprio flagship innovativo e Xiaomi ci sta lavorando molto.

Stando alle certificazioni ottenute in questi giorni, Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe arrivare sul mercato molto presto. Gli analisti sostengono che lo smartphone farà il proprio debutto nelle prossime settimane, molto probabilmente entro la fine di agosto.

Xiaomi potrebbe lanciare il nuovo Mi MIX 4 a breve

Inizialmente si pensava che Mi MIX 4 avrebbe fatto il proprio debutto con la MIUI 13 ma a quanto pare non sarà così. Il team di sviluppo al lavoro sull’interfaccia proprietaria non ha ancora terminato l’ottimizzazione del software.

Per completare i lavori su MIUI 13 serve ancora molto tempo, quindi questa notizia permette di confermare che il nuovo flagship di Xiaomi sarà lanciato con la MIUI 12.5. Anche il noto leaker Digital Chat Station ha confermato che il brand preferirà utilizzare questa versione del proprio sistema operativo per tutti i device in arrivo nel breve periodo.

Per quanto riguarda la dotazione hardware di Mi MIX 4, al momento non ci sono notizie confermate ufficialmente da Xiaomi. Precedenti indiscrezioni hanno indicato che il device sarà dotato di un display OLED da 6.67 pollici curvo con risoluzione FullHD+.

Il refresh rate sarà variabile e il sistema deciderà in autonomia quando alzare o abbassare la frequenza per offrire la migliore esperienza di visione. Saranno presente sia il sensore per le impronte digitali che la fotocamera frontale integrati sotto il display.

Ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888 o Snapdragon 888 Plus e almeno 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla ottica con il sensore principale da 50MP, affiancata da una lente ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 48MP.