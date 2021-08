Nei primi mesi del prossimo anno ci aspettiamo il debutto della famiglia Samsung Galaxy S22. Il produttore sud-coreano sta attualmente lavorando allo sviluppo dei device e molto probabilmente anche alla realizzazione di una nuova tecnologia.

Stando ad alcune nuove indiscrezioni, Samsung si sta concentrando sul comparto fotografico dei dispositivi. Questo significa che il brand potrebbe realizzare un’ottica che renderebbe la nuova famiglia di device dei veri e propri camera-phone.

Entrando più nello specifico, le voci di corridoio sono state lanciate da Ice Universe e confermate da Yogesh. Si tratta di due leaker molto esperti del settore e sempre molto attendibili. Entrambi i leaker affermano che Samsung presenterà a breve un nuovo sensore fotografico da 200MP ma non solo. Arriverà anche un sensore da 50MP con supporto alla tecnologia RGBW.

So this 50MP is going to a select clients and will be seen on S22 series

— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) August 1, 2021