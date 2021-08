Facebook ha annunciato di star lavorando ad un progetto molto interessante. L’azienda di Mark Zuckerberg collaborerà con Luxottica per realizzare un paio di occhiali smart. In particolare sembra che il brand scelto per portare avanti il progetto sarà Ray-Ban.

Lo stesso Zuckerberg ha confermato la notizia durante la conferenza dedicata presentazione dei dati finanziari dell’azienda. Il fondatore di Facebook ha dichiarato che lo sviluppo è in corso e molto presto potrebbe esserci il lancio.

Ricordiamo che un primo approccio con il progetto si è avuto lo scorso settembre. In quell’occasione era stato indicato un generico 2021 come possibile data di lancio. Purtroppo non sono stati rilasciati ulteriori dettagli ma c’è molta attesa per il progetto.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy