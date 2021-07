Scacco matto al Professore! Ecco il video al cardiopalma che anticipa il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5 programmato da Netflix per il 2 agosto. Scopriamo insieme cosa sta succedendo al Professore, uno dei personaggi più amati nella storia delle Serie TV. Già dai primi secondi si capisce quanto intensi saranno i nuovi episodi della quinta stagione de La Casa di Carta. Scopriamo insieme tutti i dettagli e gustiamoci il mini video.

La Casa di Carta 5: il Professore non si trova in una situazione piacevole

Tutti ricordiamo il finale della quarta stagione de La Casa di Carta con il Professore braccato da Alicia Sierra che aveva scoperto il suo nascondiglio. I nuovi episodi della quinta stagione sembrano proprio ripartire da quel momento.

Le prime immagini del trailer che Netflix pubblicherà il 2 agosto non piaceranno ai più che amano questo personaggio. Infatti sembra proprio essere molto preoccupato il Professore. Negli istanti in cui il video lo riprende, dal suo volto si evince un senso di impotenza, preoccupato di non poter aiutare i membri della banda che lui stesso ha creato e che ha imparato ad amare.

Ecco il teaser che anticipa il nuovo trailer

Netflix non si è risparmiata e ha voluto regalare un assaggio ai fan de La Casa di Carta 5 pubblicando sui suoi profili social ufficiali il teaser che anticipa il nuovo trailer programmato per il 2 agosto.

“Scacco matto?” è il tweet che anticipa il video della durata di 28 secondi e che rende l’idea della situazione complicata in cui si trova il Professore. Eccolo il teaser pubblicato per La Casa di Carta 5.

Ricordiamo a tutti che La Casa di Carta 5 è il finale di stagione che decreterà la fine di questa serie TV Netflix. Uscirà suddivisa in due parti e la trama si svilupperà lungo 10 episodi: