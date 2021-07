La Casa di Carta 5 è in dirittura di arrivo e dal 3 settembre potremo assistere ai primi 5 episodi di quello che sarà il finale di stagione. Quindi siamo certi che qualche lacrima dovremo metterla in conto aspettandoci delle conseguenze non proprio felici per alcuni membri della banda. Oltretutto, stando a quanto postato sui social da un attore, dovremo anche prepararci all’addio di un altro personaggio molto amato dai fan. Scopriamo insieme gli ultimissimi dettagli di questa serie TV Netflix.

La Casa di Carta 5: brutte notizie per uno tra i personaggi più amati della banda

Più ci avviciniamo a quello che sarà il finale di stagione, ovvero l’addio definitivo a La Casa di Carta -spin-off a parte – e più ci rendiamo conto che dovremo affrontare diversi addii di chi ci ha accompagnato lungo le 5 stagioni di questa formidabile serie TV firmata Netflix.

Come non dimenticare le recenti dichiarazioni di Jesús Colmenar in merito a uno dei personaggi che ci ha lasciato nella quarta stagione de La Casa di Carta: “Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto“.

Ora però apprendiamo, con immensa tristezza che un altro membro della banda lascerà il gruppo con i nuovi episodi. Scopriamo insieme di chi si tratta e come siamo giunti a questa conclusione.

Addio Helsinki: l’orso buono ci lascia

Ebbene sì, purtroppo il personaggio a cui tutti noi dovremo dire addio ne La Casa di Carta 5 è proprio Helsinki. Contrariamente a quanto molti pensavano, non ci sarà un suo ritorno. Tuttavia è proprio l’attore, Darko Perić a confermare queste voci.

Infatti, dai post apparsi sui suoi profili social e dalle sue dichiarazioni, pare proprio che l’attore stia prendendo una direzione opposta nel mondo dello spettacolo rispetto a quella finora percorsa. E, intanto, La Casa di Carta sembra non essere contemplata nemmeno nel suo spin-off.

In sostanza, stando a quanto dice Perić, si dedicherà alla cucina e ai viaggi, soprattutto nella sua amata Italia dove, non escludiamo, potrebbe dar vita a un nuovo show culinario. Come si suol dire, ai posteri larga sentenza.