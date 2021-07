In attesa di poter scoprire dal vivo i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, i Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono sempre più al centro di nuove indiscrezioni. Il produttore coreano solleverà il sipario su entrambi i device durante un evento Galaxy Unpacked previsto per l’11 agosto.

Tuttavia, in queste ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il prezzo degli smartphone foldable. Il costo di listino in Corea del Sud per Galaxy Z Fold 3 sarà compreso tra 1,900,000 e 1,999,000 Won sud-coreani pari a 1.400 – 1450 euro. Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 3 ci aspettiamo un costo compreso tra 1,200,000 e 1,280,000 Won sud-coreani pari a circa 890 – 930 euro.

Secondo la fonte, i prezzi sono da intendersi relativi al mercato domestico di Samsung. Le cifre non sono state confermate ufficialmente dal produttore, quindi potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto. Inoltre la conversione in euro tiene conto del cambio attuale, ma ci aspettiamo un costo maggiore in Europa a seguito dei costi di importazione e delle tasse.

Samsung potrebbe abbassare i prezzi di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Questi prezzi possono ritenersi in linea con la notizia emersa più volte che Samsung vorrebbe abbassare il listino dei propri smartphone pieghevoli. Infatti, si parla di circa il 20% in meno rispetto al prezzo di lancio dei device foldable della scorsa generazione.

Inoltre, ci aspettiamo ulteriori incentivi per gli utenti che sceglieranno un Galaxy Z Fold 3 o Galaxy Z Flip 3. Samsung sta valutando offerte di trade-in in Corea del Sud per permettere agli utenti di dare in permuta il vecchio smartphone contestualmente all’acquisto di uno nuovo.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è emersa la possibile scheda tecnica di Galaxy Z Fold 3 oltre che il design ufficiale di entrambi gli smartphone pieghevoli. Possiamo quindi ritenere queste informazioni come molto affidabili.