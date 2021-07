L’operatore telefonico Vodafone sta tentando in questi giorni alcuni suoi ex clienti a tornare. In particolare, tramite l’invio di un SMS sta proponendo alcune offerte della serie Special a partire da 7 euro al mese, con inoltre la possibilità di provare l’offerta per 30 giorni con il suo servizio di prova Vodafone Open.

Torna in Vodafone: ecco le offerte proposte dall’operatore ai suoi ex clienti

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti. Nello specifico, in questi giorni sta inviando alcuni SMS in cui viene proposto di tornare in Vodafone attivando alcune offerte della serie Special ad un prezzo di partenza di 7 euro al mese, come ad esempio l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition.

Oltre a questa offerta, però, l’operatore sta anche proponendo di attivare l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition ad un prezzo di 9,99 euro al mese. Con quest’ultima, in particolare, gli utenti avranno a disposizione un quantitativo maggiore di giga per navigare in internet, pari a ben 100 GB. Ecco il testo degli SMS che stanno ricevendo in questi giorni alcuni ex clienti.

“Per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese. Costo SIM e attivazione 1 cent! Attiva l’offerta senza vincoli, se non sei soddisfatto con Vodafone Open ti rimborsiamo! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro l’8 Luglio 2021”.

“Vodafone Open, la libertà di cambiare idea senza vincoli! Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Attiva l’offerta, se non sei soddisfatto hai 30 giorni per ripensarci e chiedere il rimborso! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o vai su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro l’8 Luglio 2021”.

Come è possibile notare, Vodafone sta anche offrendo ai suoi ex clienti la possibilità di provare le offerte in questione grazie al servizio noto come Vodafone Open. Con quest’ultimo, gli utenti potranno provare l’offerta per 30 giorni e, nel caso non fossero soddisfatti, potranno essere rimborsati dall’operatore telefonico.