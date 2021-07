È da poco iniziato il mese di luglio e il noto operatore telefonico Vodafone ha in serbo numerose offerte mobile. In particolare, sono disponibili diverse promozioni della serie Special a partire da 7,99 euro.

Ecco le offerte di Vodafone di luglio 2021

Come già accennato, è iniziato il nuovo mese e sono disponibili numerose offerte mobile. L’operatore telefonico Vodafone, in particolare, sta proponendo diverse offerte della serie Special.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Questa offerta è dedicata a tutti gli ex clienti provenienti da Fastweb e da alcuni operatori virtuali ad esclusione però di Kena Mobile, ho. Mobile, Lyca Mobile e Very Mobile. In particolare, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione 50 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese.

Vodafone Special 100 Edition

L’offerta in questione, in maniera analoga alla precedente, è rivolta agli ex clienti di Fastweb (ma anche di Iliad) e di alcuni operatori virtuali. In questo caso, gli utenti potranno sfruttare 100 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G. Sempre disponibili, poi, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile, in questo caso, è di 9,99 euro.

Vodafone Special Unlimited

Questa offerta è rivolta agli ex clienti provenienti dagli operatori Kena Mobile e Lyca Mobile. Nel dettaglio, si potranno utilizzare 50 GB di traffico dati in 4G e minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di 9,90 euro al mese, ma è però previsto un costo di attivazione di 12,10 euro.

Vodafone Special Minuti 20 GB

Potranno attivare l’offerta in questione tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero. In particolare, potranno utilizzare 20 GB di traffico dati in 4G e minuti di chiamate illimitati verso tutti ad un costo di 11,99 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 50 GB

Questa offerta, infine, è attivabile dai nuovi utenti che attivano un nuovo numero e anche chi effettua la portabilità. In questo caso, ad un prezzo di 14,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare 50 GB di traffico dati e minuti di chiamate illimitati verso tutti.