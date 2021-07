Expert lancia una nuova interessante campagna promozionale, impreziosita dalla possibilità di mettere le mani su grandiosi prodotti di tecnologia generale, a prezzi sempre più bassi e generalmente economici, senza richiedere sforzi o limitazioni di alcun tipo.

Il volantino corrente, lo ricordiamo, risulta essere attivo tranquillamente anche sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, però a pagamento (in genere non richiede un esborso superiore ai 10 euro). In caso contrario il consiglio è di richiedere la spedizione presso un negozio fisico, sempre gratuita indipendentemente dal livello di spesa.

Expert: le nuove occasioni vi fanno risparmiare

I prodotti in promozione da Expert sono molto vari, ed altrettanto interessanti; partendo dalla fascia alta incrociamo un top di gamma a tutti gli effetti, l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, caratterizzato da specifiche da spavento, in vendita a soli 759 euro con annessa garanzia di 24 mesi.

La fascia intermedia della telefonia mobile è invece rappresentata da Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G10, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Vivo Y70, Oppo A74 e similari, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Questa è la sintesi della telefonia mobile inclusa nel volantino Expert, ma è comunque bene sapere che risultano essere disponibili tantissimi altri prodotti a prezzi sempre più basi e convenienti. Non potendoli riassumere in un unico articolo, il consiglio è di aprire le pagine che potete trovare integrate qui sotto, vi permetteranno di capire quali sono le migliori proposte della giornata.