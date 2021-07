Le nuove offerte di Carrefour legate agli smartphone e alla tecnologia generale, possono davvero indurre un livello di risparmio superiore anche ai più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, in questo modo sarà possibile accedere ai migliori prodotti del momento, a prezzi relativamente adeguati.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con scorte non limitate (almeno teoricamente), e tutti modelli commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location d’acquisto. I prezzi legati alla telefonia, lo sottolineiamo, sono da considerarsi attivi solamente dal 3 luglio, non prima (salvo diverse disposizioni regionali).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete scoprire in esclusiva le migliori offerte Amazon, ricevendo anche codici sconto completamente gratis.

Carrefour: attenzione ai nuovi sconti del momento

Osservando da vicino il volantino Carrefour, ad ogni modo, possiamo trovare perlopiù smartphone legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, tutti entro i 400 euro di spesa effettivi. Nello specifico parliamo di Oppo A53s a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 169 euro, Samsung Galaxy A52 5G a 390 euro, Samsung Galaxy A32 a 239 euro, Samsung Galaxy A12 a 159 euro, Samsung Galaxy A02s a 127 euro, Motorola E7 Power a 111 euro, per finire con l’Alcatel 1SE a soli 59 euro.

Le occasioni della campagna promozionale di Carrefour non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza delle varie soluzioni, potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate nell’articolo, scoprirete da vicino ogni singolo prezzo basso pensato per voi.