È attesissimo l’annuncio di PlayStation Plus relativo ai giochi gratis di luglio. Programmato per il 30 giugno, sono già comparsi i primi rumors o leak sui possibili titoli. Volete scoprirli insieme a noi? Attenzione perché non si tratta di voci ufficiali e alla pubblicazione di Instant Game Collection del 6 luglio potreste rimanere delusi.

Si avvicina il fatidico giorno dei giochi gratis di PlayStation Plus di luglio. Come sempre accade in queste occasioni, alcuni siti o leaker famosi nel mondo del gaming si sono divertiti a spoilerare possibili novità. A volte, dobbiamo ammetterlo, le loro fonti sono giuste e ci azzeccano, altre invece servono solo a creare notizia e quindi fare “rumore”.

Quali di queste due situazioni potrebbe riguardare il caso del post pubblicato, ma da poco cancellato, sul sito ufficiale di MyDealz? La famosa società tedesca di social shopping si è lanciata a spoilerare i 3 titoli gratis di PlayStation Plus.

Anche un account non ufficiale di PlayStation Plus su Twitter ha postato una foto, tra l’altro ritoccata male, con i 3 titoli ipotizzati sperando di far cadere nella trappola di questa fake gli utenti.

In pratica i giochi PlayStation Plus di luglio che saranno gratuiti, secondo MyDealz, saranno:

Purtroppo però i moderatori di Reddit hanno dichiarato fake la notizia di MyDealz. Quindi non ci resta che attendere l’annuncio dei giochi gratis di PlayStation Plus il 30 giugno 2021, ovvero domani. Almeno una buona in mezzo alle tante brutte notizie su PlayStation 5 che sembra di nuovo essere introvabile.

