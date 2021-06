Oppo A94 5G: quando la fascia media stupisce a colpi di specifiche

Oppo A94 è la dimostrazione di come Oppo voglia dare una sterzata netta anche alla fascia media, visto il calibro di questo dispositivo.

Sia per quanto riguarda la costruzione che l’hardware, lo smartphone si presenta come destinato ad un target giovane e fresco. Si tratta di un dispositivo che in generale ci ha molto sorpreso visto anche il suo costo finale.

Oppo A94: scheda tecnica completa

Display : 6.43 pollici – 1080 x 2400 punti FHD+ 20:9 AMOLED – Fotocamera In-Display – Refresh rate 60Hz

: 6.43 pollici – 1080 x 2400 punti FHD+ 20:9 AMOLED – Fotocamera In-Display – Refresh rate 60Hz Fotocamera principale quadrupla :

• 48 MP – F/1.7 – Flash LED – Autofocus PDAF

• 8 MP – F/2.2 – Ultrawide – FOV 119°

• 2 MP – F/2.4 – Macro – FOV 89°

• 2 MP – F/2.4 – Mono – FOV 89°

: • 48 MP – F/1.7 – Flash LED – Autofocus PDAF • 8 MP – F/2.2 – Ultrawide – FOV 119° • 2 MP – F/2.4 – Macro – FOV 89° • 2 MP – F/2.4 – Mono – FOV 89° Fotocamera secondaria :

• 32 MP – F/2.4 – FOV 85°

: • 32 MP – F/2.4 – FOV 85° Processore : MediaTek Helio P95 Octa Core 2.2 GHz

: MediaTek Helio P95 Octa Core 2.2 GHz GPU : IMG 9XM-HP8

: IMG 9XM-HP8 Memoria : 8GB RAM + 128GB non espandibile

: 8GB RAM + 128GB non espandibile Rete mobile : 4G

: 4G Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Interfaccia utente : ColorOS 11.1

: ColorOS 11.1 Batteria : 4310 mAh non rimovibile con ricarica a 30W

: 4310 mAh non rimovibile con ricarica a 30W Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : SI

: SI Dimensioni : 160.1 x 73.2 x 7.8 mm

: 160.1 x 73.2 x 7.8 mm Peso : 172 g

: 172 g Colore scocca : Black, Silver, Purple

: Black, Silver, Purple Data lancio: Marzo 2021

Oppo A94: disposizione degli elementi e schermo

Si mantiene molto bene in mano grazie ad uno spessore di soli 7,8 mm ed un peso di 172 g. Lo schermo occupa 90% della superficie ed è sviluppato su un pannello full HD super AMOLED con refresh rate a 60Hz che come già detto occupa praticamente il 90% della superficie. Ottima la luminosità che è regolabile anche in base alla luce esterna, inoltre ha dei bei colori e la temperatura è altrettanto regolabile dalle impostazioni. Presente anche l’always on personalizzabile. Poco spazio invece alla piccolissima fotocamera frontale che non disturba assolutamente l’estetica. Sotto il display c’è anche il sensore di impronte digitali che funziona benissimo.

Nella parte posteriore ci sono 4 camere disposte in verticale mentre in basso troviamo il jack audio. Presente anche uno slot che è ibrido perché ospita sia le due Sim in formato nano che la MicroSD per l’espansione.

Oppo 94: hardware da top tra i medi di gamma

Oppo A94 possiede ottime caratteristiche tecniche grazie alla presenza di un processore MediaTek Helio P95, un Octa Core con frequenza a 2.2 GHz coadiuvato da 8GB di RAM e 128GB di ROM.

Si tratta di un intreccio di caratteristiche che permette allo smartphone una fluidità davvero interessante, anche se sotto sforzo sembra voler mollare qualche colpo.

Oppo A94: interfaccia e batteria

Interfaccia Color OS 11 basata su Android 11, soluzione che ci ha particolarmente colpito grazie alla personalizzazione curata, completa ma non invasiva e con tante chicche anche utili come ad esempio la modalità schermo diviso a cui si può accedere anche scorrendo con tre dita o la barra laterale intelligente che potrete anche regolare a vostro piacimento. Batteria da 4310 mAh con super VOC per la ricarica che permette di caricare lo smartphone anche per 5 minuti garantendo più di un’ora di utilizzo. Nessuna carica intermedia durante l’utilizzo quotidiano: siamo infatti riusciti ad arrivare ben oltre le 6 ore di schermo acceso senza nemmeno attivare tutte le impostazioni relative al risparmio energetico.

Oppo A94: foto dalla resa ottima

Foto davvero interessanti soprattutto per quanto riguarda le macro, le quali vengono fuori con colori molto vividi. In realtà tutti gli scatti sono sembrati ottimali, soprattutto durante il giorno.

Il tutto grazie ai 4 sensori: il primo da 48MP con autofocus, un’ultrangrandangolare da 8MP con F.2.2, una macro da 2MP con sensore monocromatico e un sensore da 2MP per i ritratti. Il tutto è coadiuvato da tanti scenari da riconoscere grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale. Ottima anche la modalità notturna ma non i video, i quali non ci hanno entusiasmato pur ottenendo buoni risultati.

Prezzo e conclusioni

Ottime impressioni grazie anche alla fluidità di Oppo A94 che gira molto bene in toto. Non gli manca nulla ma bisogna sempre ricordare che si tratta di un medio di gamma. Per quanto riguarda il prezzo è di 369 euro.