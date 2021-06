Ti sei mai chiesto come sarebbe una combinazione di League of Legends e Rocket League? Il prossimo titolo Pokémon sembra essere proprio questo: un MOBA 5v5 in cui devi sconfiggere i tuoi avversari e fare canestro con una palla. Il gioco, chiamato Pokémon UNITE, è stato annunciato per la prima volta a giugno dello scorso anno e finalmente arriverà su Nintendo Switch il mese prossimo.

Verrà rilasciato anche su Android e iOS entro la fine dell’anno a settembre. Pokémon UNITE è il primo gioco di battaglie strategiche a squadre di The Pokémon Company e ricrea elementi di due dei titoli di eSport più iconici. Come puoi vedere nel trailer, il gioco fará scontrare due squadre di cinque l’una contro l’altra in una mappa in stile MOBA chiamata Aeos Island.

Pokémon UNITE: non c’è ancora una data per il lancio

I giocatori potranno scegliere i loro Pokémon preferiti, ognuno con le proprie abilità uniche, per sconfiggere i propri avversari. A quanto pare, l’obiettivo di Pokémon UNITE sarà sconfiggere i tuoi avversari e far passare una palla attraverso un cerchio sul lato della mappa del tuo avversario. In questo modo segnerai alcuni punti per la tua squadra e la squadra che totalizzerà più punti prima dello scadere del tempo vincerá.

Un rapporto di The Verge rivela che Pokémon UNITE supporterà il gioco multipiattaforma tra Switch e dispositivi mobili. Supporterà anche la progressione incrociata, consentendoti di accedere al tuo account del Club Allenatori di Pokémon o all’account Nintendo per sincronizzare i tuoi progressi su più dispositivi. Il rapporto aggiunge inoltre che il gioco sarà gratuito, con acquisti in-game opzionali. Sarai anche in grado di sbloccare aggiornamenti cosmetici e altri oggetti usando monete e biglietti Aeon che verranno assegnati per il gioco.