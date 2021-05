Dopo l’acquisizione da parte di Epic Games, Rocket League ha avuto un notevole successo sia su PC che su console grazie anche alla formula free-to-play. Il gioco è molto amato dai giocatori ed è uno dei titoli piú seguiti per gli esports. Ora, secondo un documento interno trapelato, Epic Games potrebbe portare il vero titolo Rocket League di Psyonix sui dispositivi mobile. Il documento non specifica se vedremo la stessa versione su Android e iOS.

Caricato da TheVerge, il documento suggerisce che Epic sta sviluppando un “client di nuova generazione” che porterá una nuova esperienza di gioco completo sui dispositivi mobile e non solo. A quanto pare, con questo client il gioco potrebbe supportare la funzionalitá di cross-play e la condivisione dei progressi su tutte le piattaforme. Purtroppo, al momento non sappiamo quali piattaforme saranno coinvolte in questo progetto.

Rocket League potrebbe arrivare presto per mobile

Mentre Rocket League Sideswipe, una versione mobile in 2D del titolo di calcio automobilistico, è giá in sviluppo per dispositivi mobile, questo documento indica altri obiettivi piú grandi di Epic. Questi obiettivi, naturalmente, riguardano Rocket League ed il suo arrivo su altre piattaforme. Il documento infatti rivela alcuni dettagli sui piani di Epic per il 2021. Tuttavia, ci sono alcune cose da tener presente.

Prima di tutto, il documento è datato giugno 2020. Questo significa che c’è una possibilitá che Epic possa aver bloccato lo sviluppo di questo progetto ben prima del suo caso giudiziario con Apple. Dunque, è giusto sottolineare che questo documento non garantisce che Rocket League arriverá sui dispositivi mobile in un prossimo futuro.

Tuttavia, il secondo trimestre del 2021 era la data fissata per una beta mobile. Se Epic sta ancora seguendo il suo piano per un progetto del genere, aspettate di saperne di piú nei prossimi mesi.