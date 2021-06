L’operatore telefonico WindTre ha cominciato ad avvisare alcuni suoi clienti di rete fissa dell’arrivo di alcune rimodulazioni. Queste ultime dovrebbero arrivare ad agosto 2021, raggiungendo un importo massimo di 4 euro in più al mese.

In arrivo alcune rimodulazioni per alcuni clienti di rete fissa WindTre

Come già accennato, a partire dal mese di agosto 2021 alcuni clienti di rete fissa del noto operatore telefonico arancione vedranno arrivare degli aumenti alla propria offerta. Nello specifico, WindTre ha comunicato l’aumento del prezzo mensile di alcune offerte di 2 o 4 euro IVA inclusa (dovuto a una modifica unilaterale alle condizioni contrattuali) nella sezione “WindTre Informa” presente sul suo sito ufficiale.

Tuttavia, l’azienda ha inoltre comunicato che sempre da agosto 2021 applicherà degli sconti da 2 o 4 euro fino al termine del pagamento a rate del modem offerto nell’offerta di rete fissa. Una volta terminato il pagamento a rate del modem, quindi, alcuni clienti di rete fissa dell’operatore vedranno effettivamente aumentare il costo mensile della propria offerta.

Per il momento non si conoscono con esattezza le offerte di rete fissa che saranno coinvolte da queste rimodulazioni. WindTre ha comunque giustificato queste ultime a causa di una “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta, per consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. In ogni caso, l’azienda ha rassicurato che i clienti potranno eventualmente esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto o cambiare operatore. In questo caso non saranno previsti costi di disattivazione o penale, purché il recesso venga effettuato entro il 31 luglio 2021.