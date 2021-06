WindTre ha previsto una serie di importanti novità nel corso della stagione estiva. Le prossime settimane saranno quelle più convenienti per gli utenti che desiderano modificare il loro piano tariffario ed attivare una SIM proprio con il provider arancione. Per l’occasione, il gestore ha deciso di lanciare la tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, per l’estate la migliore tariffa di sempre con Giga no limits

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ nasce come alternativa diretta alle tariffe di Iliad. I clienti che optano per tale tariffa – in confronto all’attuale Flash 120 del gestore francese – riceveranno un pacchetto più conveniente sia per i costi mensili che per le soglie di consumo.

Nel dettaglio, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti e Giga illimitati per internet. Il costo della WindTre Go Unlimited Star+ è fermo su 7,99 euro. I nuovi clienti che andranno ad opzionare questa tariffa avranno inoltre la garanzia di un prezzo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Gli utenti che attivano la ricaricabile di WindTre devono mettere in preventivo una serie di condizione. In primo luogo, per l’attivazione della promozione è necessaria una quota extra pari a 10 euro utile anche per l’acquisto della SIM. Al tempo stesso, la Go Unlimited Star+ è propedeutica alla portabilità del numero da altro operatore: solo i clienti TIM, Vodafone ed Iliad hanno la possibilità di scegliere questa particolare promozione low cost. Per la richiesta di attivazione, gli utenti devono recarsi in un punto vendita WindTre.