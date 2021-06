Hai mai sentito parlare di WiFi Gratis? Non importa quale sia la tua risposta, grazie a questo articolo scoprirai perché non ti servirà più un piano dati per navigare in internet! Si tratta di un’opportunità grazie alla quale avrai una connessione gratuita ovunque.

Si chiama WiFi Italia il servizio che garantisce HotSpot gratis su tutto il territorio italiano. Vediamo insieme di cosa si tratta, quali sono i Comuni che hanno aderito e come potervi accedere.

Con WiFi Italia navighi gratis ovunque: ecco di cosa si tratta

WiFi Italia è la rete Nazionale di accesso a internet per navigare completamente gratis sempre e in qualsiasi ora del giorno. Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, questo servizio è disponibile per tutti i Comuni che decidono di aderirvi.

In sostanza, qualsiasi utente che si trova in una zona coperta da WiFi Italia può connettere il suo dispositivo e consultare social, aggiornare app, leggere le notizie online completamente gratis e senza consumare i Giga del piano tariffario attivo.

Ciò vuol dire che, se il tuo Comune offre già questo servizio e i punti di accesso sono vicini a dove abiti, potresti modificare il bundle mensile del tuo operatore riducendo i Giga di traffico dati e così risparmiare qualche soldino al mese.

Quali sono i Comuni che hanno aderito

Sono molti i Comuni italiani che hanno aderito al servizio. Per scoprire dove si trovano tutti gli HotSpot in accesso gratis, basta recarsi sulla pagina ufficiale di WiFi Italia, sezione il Network.

Una mappa interattiva vi mostrerà in quali punti si trovano i ripetitori e anche il loro raggio di copertura. Per alcune vie sono addirittura indicati i numeri civici. Interessante vero? Se fosse proprio vicino a casa tua potresti addirittura annullare l’abbonamento di rete fissa per la Fibra o ADSL.

Come accedere a WiFi Italia per navigare gratis

Accedere a WiFi Italia per navigare gratis in tutta Italia, ovunque ti trovi, è molto facile e veloce. Basta scaricare l’app wifi.italia.it dal sito. Sono disponibili i link sia per dispositivi Android che iOS.

Una volta seguite le istruzioni per la registrazione, sarà possibile accedere in modo completamente automatico agli HotSpot disseminati per la città navigando in WiFi completamente gratis. Sembra un sogno, ma questa è la pura realtà!