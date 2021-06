Dopo la modifica unilaterale annunciata il 31 maggio 2021, l’operatore telefonico Vodafone sta avvisando alcuni suoi clienti di rete mobile l’arrivo di ulteriori rimodulazioni della propria offerta. Si tratta di un aumento delle offerte ricaricabili di 1,99 euro in più al mese e dovrebbero essere apportate dal prossimo 2 luglio.

Vodafone: dal 2 luglio sono previste ulteriori rimodulazioni

Alcuni già clienti del noto operatore rosso vedranno molto presto aumentare il costo della propria offerta mobile ricaricabile. Come già accennato, infatti, in questi giorni Vodafone sta inviando degli SMS con i quali avvisa l’arrivo di nuove rimodulazioni a partire dal 2 luglio prossimo. Oltre a questo, la comunicazione di questi aumenti è presente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico:

“Il costo delle medesime offerte dei clienti privati ricaricabili che avranno ricevuto la relativa comunicazione via sms il 1° giugno 2021 aumenterà di 1,99 euro al mese a partire dal 2 luglio 2021. A partire dal 1° giugno 2021, i clienti interessati dalla modifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30 Giugno 2021″.

Stando a quanto riportato, quindi, i clienti interessati potranno attivare entro il 30 giugno 2021 giga extra alla propria offerta in maniera totalmente gratuita per 12 mesi. In alternativa, si potrà scegliere di attivare un’ulteriore offerta a loro dedicata, la quale ha solitamente un costo maggiorato di 0,99 euro rispetto al costo dell’offerta che si aveva in precedenza.

Nel caso in cui gli utenti non siano interessati a queste due opzioni, si potrà comunque cambiare operatore senza alcun costo e senza penali. Per farlo, sarà necessario inviare una e-mail a disdette@vodafone.pec.it, chiamare il servizio clienti al 190, inviare una raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 10015 Ivrea (Torino) oppure recandosi prezzo un negozio autorizzato e compilare il modulo richiesto.