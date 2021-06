L’operatore telefonico Vodafone sta inviando alcuni suoi ex clienti a tornare attivando due offerte molto interessanti e che partono da un costo di soli 7 euro al mese. Si tratta in particolare delle promo Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone 100 Digital Edition.

Vodafone propone due nuovo promo ai suoi ex clienti a 7 euro al mese

Come già accennato, Vodafone sta cercando di contrastare la concorrenza proponendo ad alcuni suoi ex clienti di tornare. Nello specifico, questi ultimi stanno ricevendo degli SMS che comunicano l’opportunità di poter attivare le promo Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special 100 Digital Edition ad un costo ridotto.

Con la prima promo si avranno a disposizione 50 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati ad un costo di 7 euro al mese e non sono previsti costi di attivazione e della SIM:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 7 Giugno 2021”.

La seconda promo permette invece di sfruttare ben 100 GB di traffico con connettività 4G e sempre minuti ed SMS a 9,99 euro al mese, al cui va aggiunto 1 centesimo per il costo della scheda SIM:

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 7 Giugno 2021”.