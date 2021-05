Samsung Electronics ha annunciato il nuovissimo Galaxy Tab S7 FE. Dopo tante indiscrezioni, ecco arrivare finalmente la conferma ufficiale da parte del produttore. Il device va ad ampliare l’offerta nel settore dei tablet e offre ai consumatori una scelta maggiore.

Infatti, il Galaxy Tab S7 FE fonde le funzionalità del Galaxy Tab S7 con le personalizzazioni “Fan Edition“ che abbiamo avuto modo di apprezzare sugli smartphone. Tra le caratteristiche principali che Samsung ha voluto valorizzare, spiccano soprattutto il display, il multitasking e la S Pen.

Il tablet è caratterizzato da un ampio display da 12.4 pollici ottimo sia per studiare che per guardare contenuti multimediali. Il SoC scelto da Samsung dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 750G ma l’azienda non lo ha confermato ufficialmente. Sono presenti due versioni, una con 4/64GB di RAM e memoria interne e l’altra con6/128GB.

Trattandosi di un device con una chiara vocazione multimediale, il doppio speaker è realizzato da AKG e supporta il Dolby Atmos. La S Pen è un accessorio presente in confezione di vendita che farà felici molti utenti. La penna infatti permetterà di sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Galaxy Tab S7 FE in ambito creativo.

Tra le caratteristiche principali del tablet, spicca la presenza della modalità Multischermo per gestire tre app aperte contemporaneamente. Inoltre, con App Pair è possibile salvare una combinazione di app da lanciare insieme per velocizzare l’esperienza utente.

Inoltre, Galaxy Tab S7 FE supporta il Samsung DeX e la Book Cover Keyboard per trasformare il tablet in un laptop. Molto utile anche la funzione Second screen che permette di utilizzare in device come un display aggiuntivo del PC.

La disponibilità di Galaxy Tab S7 FE sul mercato Italiano verrà confermata da Samsung nel corso delle prossime settimane così come il prezzo. La colorazione disponibile al lancio sarà chiamata Mystic Black.