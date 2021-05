Rockstar Games aveva promesso tanti nuovi contenuti in arrivo su GTA Online. Il nuovo DLC però non sarà pubblicato in un’unica soluzione, ma sarà distribuito nel corso delle settimane estive.

Ecco quindi che con il solito aggiornamento settimanale, la software house ha mantenuto la promessa. Su GTA Online sono arrivate alcune nuove gare come richiesto dalla community di appassionati che ancora popola i server.

In particolare, con questo aggiornamento, Rockstar Games si è concentrata sulle Gare Stunt. Arrivano otto nuovi tracciati che permetteranno di correre con i propri veicoli preferiti in differenti location.

La particolarità di queste gare è che non si tratta di corse su circuiti tradizionali ma di vere e proprie sfide adrenaliniche caratterizzate da salti nel vuoto e giri della morte. Le tipologie di veicoli cambieranno ad ogni corsa e sarà possibile utilizzare sportive moderne e classiche, moto, muscle car, supercar e fuoristrada.

GTA Online si arricchisce di tante nuove Gare Stunt

Inoltre, per rendere ancora più appetibili i nuovi contenuti, Rockstar Games offrirà alcuni bonus a tutti partecipanti. Le ricompense legate a queste attività potranno contare su guadagni e punti reputazione triplicati rispetto al solito.

Inoltre, tutti i giocatori che completeranno una delle Gare Stunt appena aggiunte entro il 2 giugno riceveranno 100.000 dollari di GTA Online e una maglietta Canis American Legend. I bonus saranno consegnati in automatico sull’account a partire dal 7 giugno.

Per variare il gameplay, i giocatori potranno anche affrontare altre attività con GTA$ e RP tripli. Questa settimana le sfide più remunerative sono quelle della Guerriglia motorizzata e le missioni di Simeon. Non resta che attendere il prossimo aggiornamento per scoprire quali novità introdurrò il DLC.