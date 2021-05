Rockstar Games ha finalmente confermato quando Grand Theft Auto V e GTA Online faranno il proprio debutto su console next-gen. La software house ha indicato la data dell’11 novembre 2021 come giorno del debutto dei due titoli su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ricordiamo che le versioni next-gen dei titoli non saranno semplicemente degli adattamenti ma delle “versioni estese e migliorate” come annunciato dalla stessa software house. Al momento non è chiaro cosa significhi questo, ma possiamo immaginare un notevole passo avanti nella grafica e anche alcune novità tecniche.

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito, Rockstar Games ha già confermato l’arrivo di un aggiornamento estivo per GTA Online. Questo DLC includerà tante novità che saranno pubblicate a scaglioni per tutti i prossimi mesi.

GTA V e GTA Online sono pronti a debuttare su console next-gen

Gli utenti che giocheranno sulle attuali console potranno passare in tranquillità alla versione next-gen del titolo multiplayer e potranno contare anche su bonus dedicati. Tutti i progressi e tutti gli acquisti effettuati verranno salvati per non perdere nulla.

Inoltre, quest’anno cade il ventesimo anniversario di Grand Theft Auto III e Rockstar Games lo vuole celebrare al meglio. Ecco quindi che i fan di lungo corso della saga saranno ricompensati con tanti premi esclusivi su GTA Online.

Fino all’11 novembre, gli utenti Playstation 5 potranno giovare anche della collaborazione tra Rockstar Games e Sony. Se si possiede un abbonamento PlayStation Plus, si può riscattare 1.000.000 di dollari di GTA in maniera totalmente gratuita.

Non resta che attendere le novità e le sorprese che certamente non tarderanno ad arrivare.