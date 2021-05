I fan appassionati di GTA Online saranno molto felici di sapere che Rockstar Games ha confermato l’arrivo di nuovi contenuti dedicati al titolo. A partire dalle prossime settimane e per tutto il periodo estivo arriveranno nuovi oggetti, veicoli e missioni.

Il tema principale del nuovo aggiornamento saranno le macchine, come confermato dalla stessa software house. Possiamo aspettarci nuovi veicoli unici ma soprattutto nuove possibilità di personalizzazione.

Infatti, su GTA Online gli utenti si organizzano per creare raduni ed eventi in cui esibire le proprie supercar. Considerando questa passione, gli sviluppatori hanno deciso di migliorare il tuning dei veicoli e aggiungere nuovi cambiamenti estetici e boost prestazionali. Inoltre, sarà creato una nuova location in cui effettuare i raduni. Il vantaggio di un luogo dedicato sarà quello di poter far svolgere l’evento in tranquillità senza interferenze esterne.

GTA Online si aggiorna con tanti contenuti pensati per gli utenti

Il tema automobilistico ritorna anche con le nuove gare in arrivo. Infatti, saranno aggiunte varie gare stunt inedite oltre che nuove arene per la modalità Scia mortale. Arriveranno anche missioni dedicate al recupero di particolari vetture e all’import/export dei veicoli.

Ci sono buone notizie anche per gli appassionati della modalità Sopravvivenza. Questa particolare modalità di gioco si rinnoverà con l’aggiunta di nuove location in cui sfidare varie orde di nemici sempre più agguerriti.

Rockstar Games ha annunciato che i nuovi contenuti arriveranno a partire dal 27 maggio. L’update non sarà rilasciato in un’unica soluzione, ma settimanalmente si aggiungeranno novità. Non resta che attendere maggiori dettagli sulle novità in arrivo su GTA Online.