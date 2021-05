Alla Fiera del Gaming di Los Angeles 2021 denominata E3 parteciperanno grandi nomi, ora ufficialmente pubblicati dopo un iniziale stralcio di lista che aveva incluso la presenza di Microsoft insieme a Nintendo, Take Two e Square Enix. La conferenza internazionale del mondo gaming si arricchisce con l’intervento di ulteriori protagonisti attesi ed inattesi a popolare in palinsesto già di per sé ricco e variegato. Tutto si svolgerà in streaming nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19. Ecco chi ci sarà all’Electronic Entertainment Expo. Scopriamo le ultime nuove.

E3 2021: questi protagonisti ci saranno di sicuro

L’elenco aggiornato degli espositori del nuovo panorama gaming è disponibile qui a seguire. Abbiamo Amazon ma anche Epic Games e tutta una serie di altre realtà consolidate nel mondo dei videogame.

Activision Publishing, Inc.​

Amazon Game Studios​

Bad Button Studio​

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.​

Bethesda Softworks​

Capcom USA, Inc.​

Click Entertainment​

DvG​

Deep Silver, Inc.​

Epic Games Inc.​

Funcom​

GAMELOFT​

GFUEL​

GTR Simulator​

GungHo Online Entertainment America​

HORI USA​

Hyperkin, Inc.​

Kalypso Media Group​

KontrolFreek​

Limited Run Games​

LGA Enterprises​

NCSOFT​

nDreams​

NEXT LEVEL RACING​

Nintendo of America Inc.​

NVIDIA​

PureArts​

Oculus from Facebook​

RDS Industries Inc​

Rebellion​

SEGA​

Square Enix, Inc.​

Take-Two Interactive Software​

Tastemakers​

TECHNISPORT​

THQ Nordic​

Ubisoft Entertainment SA​

UCC Distributing Inc​

UnnamedVR by Paracosma​

Warner Bros. Games​

Xbox​

XSEED Games​

Xsolla​

Ricordiamo che l’atteso evento si svolgerà online dal 12 al 15 giugno con una discussione aperta anche sul nuovo mondo di Forza Horizon 5, Starfield, Age of Emipres 4 ed Halo Infinite per Xbox mentre su Nintendo si è discusso di Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3.