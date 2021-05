Il futuro della tecnologia fotografica su mobile certamente passerà per le fotocamere frontali integrate sotto il display. ZTE è stato il proprio produttore a credere nello sviluppo commerciale della feature e continua a presentare nuovi device. Il prossimo sarà Nubia Z30 Pro in arrivo il prossimo 20 maggio.

Come ampiamente anticipato dal produttore, il Nubia Z30 Pro sarà caratterizzato dalla presenza della tecnologia Under Display Camera (UDC) e quindi il display non sarà interrotto da alcun notch. Questa scelta permette di garantire la massima superficie disponibile all’utente e ai contenuti multimediali oltre a generare grande sorpresa.

ZTE ha continuato a sviluppare la tecnologia UDC e i passi avanti fatti dopo Axon 20, il primo device al mondo a vantare la fotocamera sotto il display, sono notevoli. L’attesa per Nubia Z30 Pro quindi è elevata proprio per poter scoprire la nuova generazione di device a vantare questa rivoluzionaria tecnologia.

Nubia Z30 Pro si mostra in una nuova foto reale

La stessa ZTE ha pubblicato su Weibo, il social network cinese, una primo teaser ufficiale per lo smartphone. Come si può vedere, la foto in apertura di articolo mostra un device senza alcuna interruzione nella parte alta del display.

In seguito è arrivato anche un leak che mostra un device reale che si presuppone essere il Nubia Z30 Pro. Anche in questo caso non è presente alcun notch per ospitare la fotocamera frontale.

Stando alle indiscrezioni emerse, il device sarà caratterizzato da un display AMOLED e un comparto fotografico posteriore composto da quatto ottiche e un sistema di zoom ibrido da 100x. Al momento il processore non si conosce ne tanto meno il prezzo di lancio. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere maggiori dettagli in merito.