Una nuova variante speciale di OnePlus Watch è pronta per fare il proprio debutto. Il brand ha confermato il lancio attraverso il proprio account ufficiale su Weibo, il social network cinese.

La notizia è stata accompagnata anche dalla prima immagine di OnePlus Watch in versione speciale. La nuova edizione dello smartwatch si chiamerà Cobalt Alloy e sarà presentata ufficialmente il prossimo 14 maggio.

Al momento non è chiaro in quali mercati sarà disponibile. Possiamo aspettarci che OnePlus prediligerà il mercato Cinese con una esclusiva temporale. Dopo un certo periodo di tempo, la versione Cobalt Alloy potrebbe arrivare anche in Europa.

OnePlus Watch potrà contare sull’edizione speciale Cobalt Alloy

Le caratteristiche generali di OnePlus Watch resteranno invariate. Infatti lo smartwatch avrà sempre un display AMOLED da 1.39 pollici di forma tonda, uno spessore di 10.9mm e un peso di 76 grammi.

Tuttavia, l’edizione speciale Cobalt Alloy sarà più preziosa rispetto alla versione base del device. Il vetro di protezione sarà in zaffiro mentre la cassa sarà realizzata in acciaio inossidabile 316L e in lega di cobalto.

L’immagine mostrata dal produttore permette di ammirare una finitura color oro abbinata a cinturini in pelle. Si tratta di un cambiamento sostanziale ed elegante rispetto agli smartwatch con colorazioni più tradizionali e cinturini in gomma. Inoltre, il OnePlus Watch arriverà all’interno di una confezione di vendita totalmente modificata che ricorda da vicino quella degli orologi di lusso.

Al momento non è chiaro il prezzo del device. Per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche, non dovrebbero esserci differenze nell’hardware del device rispetto alle versioni standard.