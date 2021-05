Nelle scorse settimane, Nubia ha presentato ufficialmente i propri smartphone da gaming di nuova generazione. La famiglia è composta da due device ma già da tempo si susseguono indiscrezioni su un terzo dispositivo dal nome RedMagic 6R.

Il produttore non ha ancora svelato ufficialmente nessun dettaglio sullo smartphone, tuttavia il RedMagic 6R esiste ed è pronto al lancio. Il device è stato avvistato presso gli uffici dell’ente 3C in Cina e un nuovo report ne ha svelato i principali segreti.

In nuovo smartphone da gaming di Nubia è caratterizzato dal numero di serie NX666J e tra le caratteristiche principali figura un display OLED da 6.67 pollici. La risoluzione del pannello sarà FullHD+ e ci aspettiamo anche un valore importante per il refresh rate.

Svelate alcune caratteristiche di RedMagic 6R

il dispositivo potrebbe essere spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da varie opzioni di RAM e memoria interna. Ci aspettiamo tagli da 6/8/12GB nel caso della RAM e 128/256/512GB per lo storage interno.

La confezione di vendita includerà un caricabatterie compatibile con la ricarica rapida a 55W. Si tratta di un valore leggermente inferiore a RedMagic 6 che arriva a 66W e di molto inferiore al 6 Pro che invece sfrutta un caricabatterie a 120W.

La batteria di RedMagic 6R sarà da 4100mAh e il device potrà contare su una fotocamera frontale da 16 megapxiel e una posteriore da 64 MP. Le dimensioni complessive saranno di 163.03 x 75.34 x 8.20mm con un perso di 186.4 grammi. Il possibile debutto è previsto per la fine del mese, ma Nubia non ha comunicato alcun dettaglio in merito.