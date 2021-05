Nelle scorse ore, Elon Musk ha portato un prototipo di Tesla Cybertruck a New York City. L’arrivo del veicolo nella Grande Mela era stato annunciato da un Tweet del fondatore dell’azienda automotive.

Il lancio di Cybertruck è stato rinviato a data da destinarsi ma Tesla continua a lavorare sullo sviluppo del pick-up elettrico. Infatti, il maggior tempo a disposizione prima della commercializzazione permette agli ingegneri di rimettere mano al progetto.

Sono molte le modifiche apportate al pick-up per renderlo più resistente e versatile. Il nuovo report redatto dall’utente Twitter De Paul Sunny permette di scoprire qualche dettaglio in più su Cybertruck. Tesla sta migliorando anche la sicurezza del guidatore e dei passeggeri aggiungendo nuove telecamere.

