A partire da gennaio 2021, Carl Pei (fondatore di OnePlus) ha annunciato il nuovo progetto dal nome Nothing. L’azienda nel frattempo ha fatto parlare di se, stringendo una collaborazione con teenage engineering, brand specializzato nel settore audio.

Finalmente, il primo prodotto in arrivo di Nothing è stato ufficializzato. Si tratta dei nuovi auricolari True Wireless chiamati Ear 1. L’azienda descrive le cuffie come l’inizio di una nuova era per la tecnologia personale, oltre che l’avvio di un ecosistema caratterizzato da vari smart device.

Nothing non ha svelato ancora le feature delle Ear 1 ne tanto meno le caratteristiche principali. Al momento sappiamo esclusivamente che arriveranno a giugno con un lancio dedicato. Tuttavia, è proprio questo l’obiettivo del brand.

Nothing si prepara a lanciare le cuffie Ear 1

Infatti, il produttore vuole mantenere il più stretto riserbo sul dispositivo mostrando solo poche informazioni alla volta. L’unico accenno sul design è quello che è possibile vedere nell’immagine in apertura di articolo.

Inoltre, il fondatore ha confermato che ci saranno degli elementi trasparenti, forme iconiche e funzionalità ridefinite. Le Ear 1 saranno orientate ad utenti appassionati di musica, podcast, audiobook e tutto ciò che riguarda l’ascolto di contenuti audio.

Nothing ha confermato che le Ear 1 sono pensate per essere qualitativamente eccellenti, facili da usare e con un design unico. Inoltre, Carl Pei ha celebrato l’annuncio delle cuffie true wireless con un post sul blog di Nothing. Nel messaggio aperto agli utenti si legge che “Ear 1 è solo l’inizio, il primo viaggio di un viaggio eccitante“. Il produttore spera di differenziarsi dai competitor con un prodotto dall’alto valore per l’utente.