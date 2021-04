i tablet stanno rivivendo un momento di splendore e Lenovo col suo P11 Pro cerca di rispondere alle esigenze di studenti e professionisti che cercano uno strumento versatile ma completo. Abbinando al Tablet la tastiera(dotata di Touchpad) e la Lenovo Precision Pen 2 diventa un dispositivo con una marcia in più.

Costruzione e confezione

Realizzato in lega di alluminio grigio satinato molto sobrio ed elegante, è davvero sottilissimo e solido, le dimensioni complessive sono 26,4 x 17,14 x 06 cm, il peso è contenuto in appena 485 gr, proprio leggero!

Sul bordo destro ci sono due classici di regolazione volume, in cima è presente il pulsante on/off che integra il sensore biometrico di sblocco (preciso ma non rapidissimo).

Sul lato sinistro è collocato il connettore magnetico per la tastiera e, nella parte inferiore, una porta USB Type-C 3.2.

In confezione è presente anche la tastiera con touchpad, che si connette con i pin a contatto, e la cover magnetica. Entrambe hanno una finitura in tessuto che ricorda un pantalone di tipo Jeans, con questi accessori il peso supera i 900 grammi.

Ha 4 speakers curati da JBL con un buon volume, non distorcono e hanno un buon effetto stereo, peccato manchi il jack da 3.5 mm.

Il nostro tablet è completa di Precision Pen 2, realizzata in alluminio, con punta intercambiabile e dotata di digitalizzatole attivo con 4096 livelli di pressione e ricarica tramite USB Type-C.

Display e Hardware

Monta un bellissimo DisplayOLED 2K da 11,5 pollici, con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, formato 16:10, che lo rende fantastico per la riproduzione di contenuti video(supporta Netflix in HD), peccato per la frequenza ferma a 60 Hz.

Presente lacertificazione Dolby Vision e il supporto a contenuti HDR10+.

Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 730GB octa core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB ROM, espandibili con scheda MicroSD: non ha performance incredibili ma sono sufficienti per poter giocare e per svolgere bene i compiti quotidiani quali la navigazione web e l’apertura di file pdf.

Dotazione completata da Wi-Fi 5, GPS, accelerometro, bussola, bluetooth 5.0 mentre la batteria è una capiente 8.600 mAh che consente a questo tablet di superare le 10 ore di display acceso e con la ricarica rapida(20W) si ripristina in meno di due ore.

Fotocamera

Doppia fotocamera da 8 Megapixel frontale dual-camera posteriore composta da un sensore da 13 Megapixel con messa a fuoco automatica ed un sensore grandangolare da 5 Megapixel. La resa non è altissima e nei video (Full HD a 30 FPS) si sente la mancanza di un po’ di stabilizzazione; si possono fare videoconferenze ma la qualità potrebbe essere migliore.

Accessori e produttività

La tastiera è di buona qualità, il touchpad è abbastanza grande per essere un tablet, i tasti sono ben distanziati ed hanno una escursione sufficiente per scrivere bene nonostante lo spessore ridotto.

La Lenovo Precision Pen 2 non è molto compatta, ma è realizzata in alluminio, ha la ricarica tramite Type-C può vantare 4.096 livelli di pressione.

Si è rivelata ottima per sottolineare, firmare e prendere appunti ed è dotata di due pulsanti. Purtroppo c’è un poco di ritardo tra pressione e comparsa del tratto sul display, probabilmente a causa del pannello da 60hz, è possibile inclinare molto la penna ed è comodo scrivere mantenendo l’aletta della cover magnetica completamente aperta.

Software

Android 10, non particolarmente personalizzato tranne che per la modalità produttività, che consente di visualizzare tutto su di un monitor esterno tramite la USB con uscita video.

Nelle app mi è spiaciuto non trovare una app proprietaria per il disegno e la modifica dei pdf, sono preinstallati Bamboo Pampers e Squid, che richiedono un abbonamento per alcune funzionalità.

Conclusioni

Lenovo Tab P11 Pro ha un grande schermo OLED 2K da 11,5 pollici con neri profondi, un processore abbastanza veloce ed una costruzione premium.

Molto validi i quattro altoparlanti, l’autonomia è ottima e la possibilità di abbinare penna e tastiera ne aumentano tantissimo la versatilità e le potenzialità.