Il gestore WindTre ormai da tempo propone ai suoi nuovi clienti la straordinaria offerta Unlimited con Easy Pay, tramite la quale è possibile ricevere ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati. I contenuti dell’offerta si dimostrano particolarmente abbondanti e quindi utili per tutti gli utenti che necessitano di un’ottima quantità di Giga ma a far storcere il naso potrebbe essere il costo di rinnovo previsto, che ammonta a ben 29,99 euro al mese. WindTre per favorire tutti i clienti più esigenti lancia quindi la nuova WindTre Unlimited Special, disponibile a soli 9,99 euro al mese.

WindTre Unlimited Special: ecco l’offerta con Giga illimitati a soli 9,99 euro al mese!

La nuova tariffa WindTre Unlimited Special prevede un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione, però, è riservata esclusivamente ai già clienti WindTre di Rete fissa. Soltanto gli utenti che hanno già effettuato l’attivazione di SUPER FIBRA WindTre hanno quindi l’opportunità di usufruire della WindTre Unlimited Special.

Quest’ultima potrà essere richiesta in uno dei numerosi punti vendita del gestore. I clienti interessati dovranno indicare, al momento dell’acquisto della nuova SIM WindTre, la modalità di pagamento con la quale desiderano sostenere le spese previste scegliendo tra: carta di credito, conto corrente o carta conto.

La tariffa include nel prezzo i servizi extra e prevede il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. Quindi, sarà impossibile ricevere addebiti imprevisti o spese aggiuntive.